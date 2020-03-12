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    قرار عن استبدال يوم العطلة والعمل

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٥‎]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    وقع رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف على قرار بشأن استبدال أيام العطلة والعمل. وقد أبلغ مصدر في مجلس الوزراء بذلك لوكالة أذرتاج.

    ينص القرار على ما يلي: بموجب القسم الثاني من المرسوم رقم 489 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان والمؤرخ في 18 ديسمبر 2006 "حول تطبيق قانون جمهورية أذربيجان المرقم ب194-IIIQD والمؤرخ في 8 ديسمبر 2006 " حول التعديلات على قانون العمل لجمهورية أذربيجان " يقرر مجلس الوزراء: استبدال يوم العمل في 27 مارس وبيوم العطلة في 29 مارس 2020، لضمان اتساق واستمرارية أيام العمل والعطلة ".اي سيتم 27 مارس من أيام العطلة العيدية.

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