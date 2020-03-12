قرار عن استبدال يوم العطلة والعمل

باكو، 12 مارس، أذرتاج

وقع رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف على قرار بشأن استبدال أيام العطلة والعمل. وقد أبلغ مصدر في مجلس الوزراء بذلك لوكالة أذرتاج.

ينص القرار على ما يلي: بموجب القسم الثاني من المرسوم رقم 489 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان والمؤرخ في 18 ديسمبر 2006 "حول تطبيق قانون جمهورية أذربيجان المرقم ب194-IIIQD والمؤرخ في 8 ديسمبر 2006 " حول التعديلات على قانون العمل لجمهورية أذربيجان " يقرر مجلس الوزراء: استبدال يوم العمل في 27 مارس وبيوم العطلة في 29 مارس 2020، لضمان اتساق واستمرارية أيام العمل والعطلة ".اي سيتم 27 مارس من أيام العطلة العيدية.