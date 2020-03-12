القوات المسلحة الأرمنية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان

باكو، 12 مارس، أذرتاج

في 12 مارس، انتهكت القوات المسلحة الأرمنية الهدنة بإطلاق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان.

وأبلغ المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أن مواقع الجيش تعرضت لنيران الرشاشات كبيرة العيار وبنادق القناص من طرف سفوح جبال تيجار وباغارسك في مقاطعة أرارات بجمهورية أرمينيا.

رد أفراد الجيش ردا حاسما على العدو ويتم التحقق في عواقب انتهاك وقف إطلاق النار.

في الوقت الحاضر، قواتنا تسيطر على الوضع العملي.