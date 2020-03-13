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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٦]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 33.63 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.41 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 31.78 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.41 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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