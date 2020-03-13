منظمة الصحة العالمية: فيثروس كارونا الجديد وباء عالمي يمكن السيطرة عليه

باكو، 13 مارس، وكالات، أذرتاج.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية أمس إن تفشي فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وقال غيبريسوس للدبلوماسيين في جنيف "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وقال أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف ان هذا وباء عالمي يمكن السيطرة عليه ولكن لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه. وهذا يعني أنك تحتاج إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها".

وقال إن على كل بلد اعتماد "نهج شامل يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية". ودعا البلدان إلى "إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان".

سجلت في جميع أنحاء العالم أكثر من 125 ألف إصابة في أكثر من مائة بلد ومنطقة و4600 وفاة من جراء الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".