134768 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم

باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).

أفادت وكالة أذرتاج ان فيروس كورونا الجديد أصاب حتى الآن 134768 شخص حول العالم حيث ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في أواخر ديسمبر من عام 2019.

وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 127 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.

يذكر ان 134768 شخص أصاب في جميع أنحاء العالم، مع 70387 حالة شفاء و4983 حالة وفاة.

البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.