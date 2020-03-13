حرس الحدود: وحدات الاحتلال الأرميني تستهدف بيوتا ومنازل وتم إسكات نقاط النيران للعدو

باكو، 13 مارس، أذرتاج

تستمر استفزازات الاحتلال الأرميني على طول حدود أذربيجان مع أرمينيا.

قال حرس الحدود في بيان إن وحدات الاحتلال الأرميني أخذت في انتهاك نظام وقف اطلاق النار ابتداء من الساعة 11.45 من الثالث عشر من مارس اليوم باستهداف بيوت ومناطق سكنية في قرية عباس بيكلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية بالأسلحة الثقيلة من المواقع الواقعة في قرى بركابر ولالاقوخ وسيفكار بمحافظة إيجيفان الأرمينية.

وتم التصدي لاستفازازات العدو باسكات نقاط النيران بطلقات رد.

وتسيطر نقاط قتالية تابعة لحرس الحدود في الوقت الحاضر على ظروف العملية بالمنطقة.