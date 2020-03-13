اكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد لدى 4 مواطني أذربيجان العائدين من إيران وإيطاليا

باكو، 13 مارس، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء إن 4 مواطني أذربيجان العائدين من إيران وإيطاليا اكتشفت لديهم عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقل المصابون إلى مستشفيات ذات النظام الخاص وأحوال صحتهم حاليا مرضية ويتلقون العلاج.

وأحوال صحة المواطنة الأذربيجانية من مواليد 1938م المنقولة إلى مستشفى ذات النظام الخاص في وقت سابق ما زالت حرجة مستقرة.

كما يستمر علاج سائر الأشخاص المنقولين إلى المستشفيات ذات النظام الخاص.