على الأجانب القادمين إلى بكين البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً

بكين، 13 مارس، أذرتاج

يتعين على جميع الأجانب الذين يصلون إلى العاصمة الصينية أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

تفيد أذرتاج نقلاً عن حكومة المدينة أنه تم اتخاذ هذا القرار لتعزيز التدابير الوقائية والمراقبة بعد اكتشاف نوع جديد من فيروسات التاجية (COVID-19) في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك إيطاليا والولايات المتحدة. وبموجب القرار، يجب على الأجانب القادمين إلى بكين لأغراض العمل الإقامة في فنادق محددة خصيصاً لمدة 14 يوماً. سيتم القيام بتحاليل أيضاً لتحديد ما إذا كانوا مصابين بعدوى COVID-19.

يجب على الصينيين العادين من الخارج والأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة الدائمة البقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً. تضع السلطات المختصة هؤلاء الأشخاص للمراقبة خلال فترة الحجر الصحي. أولئك الذين يهملون ويغادرون محل إقامتهم خلال الحجر الصحي سيواجهون عقوبات شديدة.

من الجدير بالذكر أن عدد المصابين بCOVID-19 في الصين بلغ 81 ألف و4 أشخاص وعدد المتوفين من هذا الفيروس 3 ألاف و 181 شخصاً. بناء على معلومات لجنة الدولة الصينية للصحة أنه تم تسجيل 8 حالات للإصابة و7 وفيات في اليوم الماضي. في الأيام الأخيرة، كان هناك انخفاض في عدد المصابين والوفيات في الصين. وقد أكمل 64 ألف و 220 مريضاً علاجهم حتى الآن وغادروا المستشفى. أعلنت لجنة الدولة الصينية للصحة في الصين نهاية ذروة تفشي نوع جديد من فيروسات التاجية (COVID19) في البلاد.

في الوقت الحاضر، هناك التفشي السريع لـهذا الفيروس خارج الصين، وخاصة في أوروبا وإيران والولايات المتحدة. تم تسجيل أكثر من 44 ألف حالة للإصابة و 1570 حالة للوفاة في 126 دولة خارج الصين. في 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد أصبح وباء عالميا.