ارتفاع الإنتاج اليومي لأوبك في أبريل – ديسمبر إلى 29.2 مليون برميل

باكو، 13 مارس / آذار (أذرتاج)

رجحت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية أن يكون هدف "أوبك" الجديد بعد فشل صفقة "أوبك+" "المشاركة في السوق بدلا من رصده".

سينمو متوسط الإنتاج اليومي للمنظمة في شهر ديسمبر إلى 29.2 مليون برميل يومياً مقابل 28.7 مليون برميل في الربع الأول للعام الجاري.

ستستمر الزيادة في عام 2021 إلى 29.4 مليون برميل يوميا.