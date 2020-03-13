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    شركات الطيران الصينية تخسر 3.53 مليارات دولار

    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]

    بكين، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت شركات الطيران الصينية خسائر إجمالية تبلغ قيمتها 24.54 مليار يوان (3.53 مليارات دولار أمريكي) خلال شهر فبراير بضغطٍ من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة السفر العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية تشانج تشينج ان صناعة الطيران المحلية حققت خسائر فادحة في الشهر الماضي في ظل تفشي الفيروس التاجي.

    AZERTAG.AZ :شركات الطيران الصينية تخسر 3.53 مليارات دولار
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