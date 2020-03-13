الرئيس الأذربيجاني يصادق على الهيئة الجديدة للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان بخصوص منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)

باكو، 13 مارس (أذرتاج).

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم 13 مارس مرسوما للتصديق على الهيأة الجديدة للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان بخصوص منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

بموجب البند 32 من المادة 109 لدستور جمهورية أذربيجان وطبقاً لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESKO) الصادر عن الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 29-30 يناير 2020 حول تعديل اسم المنظمة على منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) أتخذ القرار التالي:

1. المصادقة على الهيئة الجديدة التالية للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان بحصوص منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) :

رئيس اللجنة

وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان

أعضاء اللجنة

نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان

نائب وزير تعليم جمهورية أذربيجان

نائب وزير الشباب والرياضة لجمهورية أذربيجان

نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية لجمهورية أذربيجان

نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجية المتقدمة لجمهورية أذربيجان

نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان

نائب رئيس لجنة الدولة لشئون العائلة والمرأة والطفل

نائب رئيس لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية

نائب رئيس هيأة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج)

رئيس أكاديمية الإدارة الحكومية لدى رئيس جمهورية أذربيجان

عضو اللجنة التنفيذية للإسيسكو، الأمين العام للجنة الوطنية

2. يلغي القسم الأول من مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان عن إنشاء اللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان بخصوص المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESKO)المؤرخ في 14 يناير عام 2016 والرقم 1685 (مجموع تشريعات جمهورية أذربيجان، 2016 الرقم 1 والمادة 94).

3. على مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان تسوية جميع المسائل الناجمة عن هذا المرسوم.