أذربيجان: إعلان بعض تدابير العزل الاجتماعي العام في كل انحاء البلد بسبب فيروس كورونا الجديد

باكو، 13 مارس (أذرتاج).

يستمر تفشي فيروس كورونا الجديد (COVİD-19) في بلدان العالم بشكل سريع. إن طول فترة الحضانة للفيروس وسرعة انتشاره وعدم اكتشاف أي مصل ضد الفيروس تجبر الدول على اتخاذ التدابير الأكثر جدية. نظرا لإعلان فيروس كرونا الجديد وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، واسترشادا من توصيات ومطالب منظمة الصحة العالمية للحيلولة دون تفشي الفيروس، برزت ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية العاجلة في كل انحاء البلد. لذا اتخذ قرارا تعليق كل الفعاليات الاجتماعية العامة لمدة شهر. كذلك يطلب من مؤسسات القطاعين العام والخاص والمواطنين الرعاية الجدية والشديدة للقواعد الخاصة.

أفادت وكالة اذرتاج ان مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني تعلن بعض تدابير العزل الاجتماعي العام في كل انحاء البلد ابتداء من الساعة 00:00 في 14 مارس عام 2020:

- تعلق كل الفعاليات العامة، بما فيها الفعاليات الرياضية والثقافية في كل انحاء البلد، تغيير مواعيد الفعاليات المحددة مسبقا

- يوقف نشاط كل دور السينما والمتاحف والمسارح ومراكز التسلية في كل انحاء البلد.

- تحظر كل حفلات الافراح في كل انحاء البلد (باستثناء حفلات الافراح المحددة مسبقا ليومي 14 و15 مارس)

- يحظر تنظيم الحفلات التأبينية في قاعة التأبين والمخيمات وغيرها من الأماكن المغلقة في كل انحاء البلد ، باستثناء مراسم التشييع

- يحدد دوام العمل في المطاعم والمقاهي حتى الساعة التاسعة ليلا. يطالب الالتزام التزاما قطعيا بالقواعد التي ستعلنها الهيئات الحكومية المعنية لهذه الأماكن.

- تحظر الاحتفاليات العامة والمجالس في المطاعم والمقاهي.

- يوقف عمل النوادي والنوادي الليلية العاملة بعد الساعة التاسعة ليلا.

- يطالب التزام المراكز التجارية ومراكز التسوق التزاما قطعيا للقواعد التي ستعلنها الهيئات الحكومية المعنية في كل انحاء البلد.

- لن يتغير دوام العمل للصيدليات ومحلات الغذاء والماركيتات والسوبر ماركتات.

- سينظم نشاط المواصلات العامة بناء على للقواعد التي ستعلنها الهيئات الحكومية المعنية

- يحظر قيام أقرباء المرضى المعالجين في المؤسسات الطبية بزيارتهم وعيادتهم.

- تتم زيارة جميع العاملين في الهيئات الحكومية والعاملين في المؤسسات الصحية الى خارج البلد الا على أساس اذن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني.

- يتم تقييد إجازات الأشخاص العاملين في القطاعين العام والخاص باستثناء اهم اجازات.

- تعمل المؤسسات الطبية الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد إدارة الوحدات الطبية الإقليمية (مؤسسة "طبيب")، ويجب اعلان المستوى العالي من التأهب ان اقتض الامر

- يجب إعداد القواعد الخاصة لتشكيل دوام العمل في الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والبنوك والمرافق الاجتماعية العامة وغيرها من المؤسسات، وقبول عرائض المواطنين واستقبال المواطنين وتنظيم اللقاءات الداخلية والاجتماعات الداخلية.

- سيعاقب الأشخاص الذين سيخلون بقواعد الحجر الصحي اثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات الخاصة من فيروس كرونا.

- ستعاقب وسائل الاعلام التي تهدف الى تضليل الرأي العام وتنشر مثل هذه المعلومات عمدا، كذلك مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من هذا القبيل.