توقيع اتفاقية التبرع بين جمهورية أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية في جنيف

جنيف، 13 مارس، أذرتاج

تم توقيع "اتفاقية التبرع بين جمهورية أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية" في 13 مارس في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

تفيد أذرتاج أنه تم التوقيع على اتفاق التبرع المشار إليه على أساس قرار حكومة جمهورية أذربيجان المؤرخ في 6 مارس 2020 بشأن تقديم المساعدة المالية الطوعية لمنظمة الصحة العالمية من أجل المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمنع خطر تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

بموجب اتفاق المنحة الموقع من قبل المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى واقف صادقوف والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس تتوخى أن تقدم جمهورية أذربيجان مساعدات مالية طوعية بمبلغ 5 ملايين دولار إلى صندوق "مناشدةCOVID-19" في إطار خطة التأهب الاستراتيجي والاستجابة" لمنظمة الصحة العالمية.

في حفل توقيع الاتفاق شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن القرار الذي اتخذته حكومة أذربيجان جدير بالثناء وأن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب وتقدر عناية بلادنا واهتمامها بقطاع الصحة وخاصة اتخاذها القرارات الملائمة الهادفة إلى مكافحة فيروس COVID-19 في الوقت الحاضر. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التبرع المالي الطوعي الذي قدمته أذربيجان لمكافحة COVID-19 هو مثال للتضامن العالمي وبالنيابة عن منظمة الصحة العالمية يعرب عن تقديره العميق للقرار الذي اتخذته حكومة أذربيجان. أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه خلال زيارته لأذربيجان في يوليو 2018، التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وعقد عدداً من الاجتماعات الأخرى التي أظهرت المستوى العالي لتعاون للبلاد مع منظمة الصحة العالمية.

ورداً على ذلك، قال المندوب الدائم واقف صادقوف إن أذربيجان تولى أهمية كبيرة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية وأعرب عن امتنانه للزيارة الجارية لفريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أذربيجان بناء على طلب حكومة أذربيجان.

أبلغ واقف صادقوف في الاجتماع معلومات إلى الطرف المقابل حول الأعمال والإجراءات التي تم تحقيقها في مجال الرعاية الصحية في أذربيجان ومكافحة COVID-19. وأشار المندوب الدائم إلى أن جمهورية أذربيجان تقدر عالياً جهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى مكافحة COVID-19 على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن جميع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس COVID-19 قد أخذت في الاعتبار وطبقت في أذربيجان.

من الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) هي الهيئة الدولية الرئيسية التي تتعاون فيها جمهورية أذربيجان في مجال الصحة. يتم تعاون جمهورية أذربيجان مع منظمة الصحة العالمية من خلال مقر المنظمة والمكتب الإقليمي لأوروبا في كوبنهاغن. في الوقت نفسه، هناك مكتب لمنظمة الصحة العالمية في بلدنا.

إيلحون نفتعلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

جنيف