تبيليسي، 13 مارس (أذرتاج). شهد سعر صرف الدولار مقابل لاري زيادة حادة. اصبح 1 دولار بقيمة 2.9942 لاري في السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي الجورجي، بزيادة 0.0448 لاري. كذلك ارتفع سعر يورو ايضا ليكون 1 يورو = 3.3421 لاري بعد زيادة 0.0276 لاري. يصرف الدولار ب 3.02 -3.10 لاري في البنوك الخاصة.

AZERTAG.AZ : ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار في جورجيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده