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    ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار في جورجيا

    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٥‎]

    تبيليسي، 13 مارس (أذرتاج).

    شهد سعر صرف الدولار مقابل لاري زيادة حادة. اصبح

    1 دولار بقيمة 2.9942 لاري في السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي الجورجي، بزيادة 0.0448 لاري.

    كذلك ارتفع سعر يورو ايضا ليكون 1 يورو = 3.3421 لاري بعد زيادة 0.0276 لاري.

    يصرف الدولار ب 3.02 -3.10 لاري في البنوك الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار في جورجيا
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