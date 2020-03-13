ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار في جورجيا
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥٥]
تبيليسي، 13 مارس (أذرتاج).
شهد سعر صرف الدولار مقابل لاري زيادة حادة. اصبح
1 دولار بقيمة 2.9942 لاري في السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي الجورجي، بزيادة 0.0448 لاري.
كذلك ارتفع سعر يورو ايضا ليكون 1 يورو = 3.3421 لاري بعد زيادة 0.0276 لاري.
يصرف الدولار ب 3.02 -3.10 لاري في البنوك الخاصة.
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