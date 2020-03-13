تركيا توقف رحلات جوية مع 9 دول اخرى
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥٠]
أنقرة، 13 مارس (أذرتاج).
توقف تركيا رحلات جوية مع 9 بلدان موبوءة بفيروس كورونا من 14 مارس حتى 17 ابريل.
افادت اذرتاج ان هذه الدول هي ألمانيا، فرنسا واسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وندرلاند.
كان قد اعلن وزير الصحة التركي ان عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلد وصل الى 5 اشخاص بعد تسجيل شخص وافد من ألمانيا.
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