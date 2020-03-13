إغلاق الحدود بين أذربيجان وجورجيا مؤقتا لكل وسائل النقل والمواصلات

باكو، 13 مارس، أذرتاج

جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيسي الوزراء الجورجي والأذربيجاني.

افادت وكالة اذرتاج ان رئيسي الحكومتين اتفقا على الاغلاق المؤقت للحدود بين اذربيجان وجورجيا لكل وسائل النقل والمواصلات لمدة 10 ايام ابتداء من الساعة 00:00 في 14 مارس.

سيتم انشاء ممر ضروري لتنظيم خروج مواطني جورجيا من اذربيجان وخروج مواطني اذربيجان من جورجيا. كذلك سيعمل ممر ترانزيت لتنظيم نقل الشحن في الحدود.