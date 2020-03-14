توقيع البروتوكول بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية وحكومة مدينة بوقور في إندونيسيا

باكو، 14 مارس، أذرتاج

في 13 مارس، أقيمت مراسيم التوقيع على البروتوكول بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية (أسان خدمة) لدى رئيس جمهورية أذربيجان وحكومة مدينة بوقور الإندونيسية حول تكميل مركز مدينة بوقور للخدمات العامة.

تفيد أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان علوي مهدييف وعمدة مدينة بوقور لإندونيسيا بيما آريا سوغييارتو وقعا على البروتوكول.

يهدف البروتوكول إلى تحسين الخدمات العامة في بوقور على أساس نموذج خدمة "آسان" (ASAN).

وفي هذا الصدد، يُتوقع توفير التدريب النظري والتطبيقي وتقديم الخدمات الاستشارية من قبل خبراء الوكالة الحكومية على أساس أفضل الممارسات لخدمة "أسان" للإداريين وكبار الموظفين في مركز الخدمات العامة لمدينة بوقور.

من الجدير بالذكر أنه عُقد اللقاء بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان ووزارة الإصلاحات الإدارية والبيروقراطية في جمهورية إندونيسيا في إطار الفعاليات المحققة على أساس تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 24 يوليو 2017 في العاصمة جاكرتا للتعاون في مجال تقديم الخدمات العامة التقدمية.

خلال عامي 2018 و2019 عقدت الدورات التدريبية في مراكز خدمة "أسان" لرؤساء الوكالات التي تمثل جاكرتا ومقاطعات مختلفة. كما تم تمثيل خدمة "أسان" في معرض كبير في جاكرتا وألقيت محاضرات تدريبية من قبل ممثلي الوكالة الحكومية.