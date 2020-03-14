البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271
أورو EUR 1 1.9074
دولار أسترالي AUD 1 1.0718
روبل بلاروسي BYN 1 0.7195
ريال برازيلي BRL 1 0.3546
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1028
كرون دنماركي DKK 1 0.2552
لاري جورجي GEL 1 0.572
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187
دولار كنادا CAD 1 1.2238
دينار الكويت KWD 1 5.529
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3965
بيسو المكسيك MXN 1 0.0772
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0966
كرون النرويج NOK 1 0.1673
زلوتي بولندا PLN 1 0.4348
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3566
دولار سنغافورة SGD 1 1.2066
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753
دولار تايوان TWD 1 0.0563
ليرة تركيا TRY 1 0.2696
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.065
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441
كرون التشيك CZK 1 0.0727
يوان الصين CNY 1 0.243
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1345
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4652
كرون السويد SEK 1 0.1747
فرنك سويسرا CHF 1 1.8025
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1393
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.61
بيسو تشيلي CLP 100 0.1992
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179
روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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