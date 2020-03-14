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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٢٧]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271

    أورو EUR 1 1.9074

    دولار أسترالي AUD 1 1.0718

    روبل بلاروسي BYN 1 0.7195

    ريال برازيلي BRL 1 0.3546

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1028

    كرون دنماركي DKK 1 0.2552

    لاري جورجي GEL 1 0.572

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187

    دولار كنادا CAD 1 1.2238

    دينار الكويت KWD 1 5.529

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3965

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0772

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0966

    كرون النرويج NOK 1 0.1673

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4348

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3566

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2066

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753

    دولار تايوان TWD 1 0.0563

    ليرة تركيا TRY 1 0.2696

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.065

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441

    كرون التشيك CZK 1 0.0727

    يوان الصين CNY 1 0.243

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1345

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4652

    كرون السويد SEK 1 0.1747

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8025

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1393

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.61

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1992

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179

    روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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