باكو، 14 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 14 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271 أورو EUR 1 1.9074 دولار أسترالي AUD 1 1.0718 روبل بلاروسي BYN 1 0.7195 ريال برازيلي BRL 1 0.3546 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1028 كرون دنماركي DKK 1 0.2552 لاري جورجي GEL 1 0.572 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187 دولار كنادا CAD 1 1.2238 دينار الكويت KWD 1 5.529 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3965 بيسو المكسيك MXN 1 0.0772 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0966 كرون النرويج NOK 1 0.1673 زلوتي بولندا PLN 1 0.4348 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3566 دولار سنغافورة SGD 1 1.2066 ريال السعودية SAR 1 0.4526 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753 دولار تايوان TWD 1 0.0563 ليرة تركيا TRY 1 0.2696 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.065 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441 كرون التشيك CZK 1 0.0727 يوان الصين CNY 1 0.243 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1345 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4652 كرون السويد SEK 1 0.1747 فرنك سويسرا CHF 1 1.8025 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1393 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.61 بيسو تشيلي CLP 100 0.1992 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179 روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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