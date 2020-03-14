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    كازاخستان تفرض قيوداً على عبور الحدود مع وروسيا وقيرغيزستان

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]

    نور سلطان، 14 مارس، إلاها أحمدوفا، أذرتاج

    أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن الإلغاء المؤقت لقواعد عبور نقاط التفتيش الحدودية بين كازاخستان وروسيا وقرغيزستان على أساس الوثائق الداخلية بسبب تفشي فيروس كارونا.

    تفيد أذرتاج أن وزير الصحة ييلجان بيرتانوف أكد في 13 مارس أنه تم تسجيل الحالات الأولى من الإصابة بالفيروس التاجي المتجدد المسجلة في كازاخستان. وضع مواطنا كازاخستان (رجل ومرأة) القادمان من ألمانيا إلى ألماتي في المستشفى المعدية لتلقي العلاج. تم الكشف لاحقاً عن وجود فيروس تاجي في امرأة أخرى قادمة من ميلانو إلى نور سلطان ومواطن كازاخستاني مقيم في ألمانيا.

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تفرض قيوداً على عبور الحدود مع وروسيا وقيرغيزستان
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