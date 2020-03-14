الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تقدم معدات حديثة لمختبر "أذرسو" المركزي

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) لأول مرة في إطار مشروع المنحة المعدات الحديثة للمختبر المركزي لشركة "أذرسو " (Azersu) المساهمة للمياه.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الشركة المساهمة أن تم اتخاذ القرار الإيجابي بخصوص مشروع "توفير جهاز قياس الألوان المحمول الصغير لقياس الكلور في مياه الشرب للمختبرات المحلية في ماسالي وغوبا وبيلقان وأوجار" والذي قدمه رئيس المختبر المركزي إيلتشين علييف واعتبره مشروعاً أكثر ملاءمة وواعدا لشراء الأجهزة والمعدات. ستستخدم هذه الأجهزة التي سيتم تبرعها والتي تبلغ قيمتها الإجمالي 4 آلاف دولار في مختبرات ماسالي وغوبا وبيلقان وأوجار الخاضعة لسلطة المختبر المركزي. ستجرى التحليلات المطلوبة بواسطة هذه الأجهزة الجديدة بكفاءة أكبر.

في الوقت الحاضر، لدى شركة "أذرسو" المساهمة مختبرات إقليمية في 9 مدن. تمكن المختبرات الإقليمية من رصد مؤشرات جودة المياه في المصادر في المناطق النائية في أذربيجان.

في عام 2019، أجرى المختبر المركزي أكثر من 400 ألف تحليل على 101 ألف عينة للمياه.