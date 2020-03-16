سفارة أذربيجان في أوكرانيا تطلق الخط الساخن

كييف، 16 مارس، أذرتاج

أطلقت سفارة أذربيجان لدى أوكرانيا خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في ذلك البلد.

قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +380735050000 .

وأضافت أنها تؤجل عمليات قنصلية غير مستعجلة ولا تستقبل مواطنين إلا في موعد محدد مسبقا وذلك من اجل حفض احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين موظفي السفارة والقنصلية وكذلك بين مواطنين مستقبلين.

حسينلي مراسل أذرتاج