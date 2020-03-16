سفارة أذربيجان في اليابان تطلق الخط الساخن
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
طوكيو، 16 مارس، أذرتاج
أطلقت سفارة أذربيجان لدى اليابان خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في ذلك البلد.
قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +817038442000 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] .
وأضافت أنها تؤجل عمليات قنصلية غير مستعجلة ولا تستقبل مواطنين إلا في موعد محدد مسبقا وذلك من اجل حفض احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين موظفي السفارة والقنصلية وكذلك بين مواطنين مستقبلين.
أقايف مراسل أذرتاج
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