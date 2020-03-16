اللجنة الأولمبية الدولية تجري محادثات مع المنظمات الرياضية الدولية الأخرى حول فيروس كورونا

طوكيو، 16 مارس، وقار أغاييف، أذرتاج

تنوي اللجنة الأولمبية الدولية إجراء محادثات مع رؤساء المنظمات الرياضية الدولية الأخرى في موضوع تفشي الفيروس التاجي الجديد.

تفيد أذرتاج نقلاً عن للوسائل الإعلامية اليابانية أنه من المتوقع إجراء محادثات عبر الإنترنت في 17 مارس.

وسبب هذه الخطوة هو تأجيل عدد من بطولات التأهيل بسبب تفشي الفيروس التاجي الجديد مثل كرة الريشة والمصارعة والبيسبول المتعلقة بألعاب طوكيو 2020 للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

من الجدير بالذكر أن سباق تتابع الشعلة الأولمبية في اليونان أوقف بعد يوم واحد من بدئه فقط.

يتوقع أن يناقش المشاركون تنظيم البطولات المؤجلة للتأهيل في هذا المؤتمر عبر الإنترنت.