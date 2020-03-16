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    سياسة


    سفارة أذربيجان في قطر تفتح خطاً ساخناً بسبب فيروس الكورونا

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    أقامت سفارة جمهورية أذربيجان خطًا ساخنًا، نظرا للتفشي الانتشار السريع لفيروس الكورونا (COVID-19) الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية (WHO) وباء عالمياً في العالم، بما في ذلك دولة قطر.

    وقد أبلغت سفارة أذربيجان في قطر بذلك لوكالة أذرتاج.

    أفيد أنه تم نشر هذا البيان على الموقع الرسمي للسفارة، وكذلك حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

    جاء في البيان أن "الخط الساخن" الرقم +974 5028 9222 يعمل للاستجابة لنداءات مواطنينا المقيمين في قطر فيما يتعلق بالفيروس التاجي.

    AZERTAG.AZ :سفارة أذربيجان في قطر تفتح خطاً ساخناً بسبب فيروس الكورونا
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