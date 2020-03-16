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    ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]

    كييف، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أوكرانيا الى 5 أشخاص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الأوكرانية انه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالمرض في مدينة تشيرنيفتسي وشخص واحد في إقليم جيتومير.

    بلغ 500 شخص في الحجر الصحي بشبهة فيروس كورونا لدى المستشفيات. وتوفي شخص واحد في أوكرانيا بسبب فيروس كورونا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا
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