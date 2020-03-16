الجيش الايراني يخطط تدريبات لمكافحة الأسلحة البيولوجية

طهران، 16 مارس، رابيل كتانوف، أذرتاج

وفقًا لتعليمات المرشد الديني الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، سيجري الجيش تدريبات بغية تحسين تكتيكات محققة عند استخدام الأسلحة البيولوجية.

تفيد أذرتاج أن رئيس الاركان العامة للجيش الايراني الجنرال محمد باقري صرح بذلك.

وقد يشرح عدد من كبار الجنرالات في الجيش الإيراني سبب التفشي السريع للفيروس التاجي على نطاق واسع في البلاد باستخدام الأسلحة البيولوجية. إلى جانب الجيش، ستشارك وزارة الصحة الإيرانية أيضاً في هذه التدريبات. وقد بدأت الأعمال التحضيرية للتدريبات العسكرية بالفعل.

من ناحية أخرى، قررت وزارة الداخلية الإيرانية أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية تؤجل بسبب تفشي الفيروس ولم تعقد في 17 أبريل، بل في 11 سبتمبر.

دعت وزارة التراث الثقافي والصناعات التقليدية والسياحة في إيران الناس إلى عدم الاحتفال بعيد نوروز هذا العام. لا تنصح بالزيارة والسفر في أيام العطلة والاحتفال بالعيد مع الأقارب.

تم علاج رجل يبلغ من العمر 91 عاماً والمصاب بفيروس تاجي وترخيصه اليوم في كرمانشاه بإيران. قال كبير الأطباء في مستشفى كرمانشاه إن الرجل البالغ من العمر 91 عاماً كان يشتغل بمجال الزراعة ويتناول الأطعمة الصحية ويعزز جهازه المناعي.