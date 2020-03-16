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    جورجيا تغلق أبواب منافذها الحدودية أمام جميع الأجانب بدء من 18 مارس

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    تبيليسي، 16 مارس، أذرتاج

    تغلق حكومة جورجيا أبواب منافذها الحدودية أمام جميع الأجانب بدءً من 18 مارس الجاري.

    قال الناطق باسم رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي تشيكوفاني في مؤتمر صحفي عقده في 16 مارس اليوم في تبيليسي إن قرار الحكومة تشمل على مدة أسبوعين حظرا قاطعا مضيفا أنها تسمح للمواطنين بالعودة إلى جورجيا جوا من البلاد الخارجية.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :جورجيا تغلق أبواب منافذها الحدودية أمام جميع الأجانب بدء من 18 مارس
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