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    سياسة


    سفارة أذربيجان في ماليزيا وتايلاند وبروني دار السلام تطلق الخط الساخن

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]

    كوالا لمبر، 16 مارس، أذرتاج

    أطلقت سفارة أذربيجان لدى ماليزيا خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في ذلك البلد وكذلك الأقطار المعتمد عليها في تايلاند وميانمار وبروني دار السلام.

    قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتفين +60172398963 و+60342526800 .

    وأضافت أنها تؤجل عمليات قنصلية غير مستعجلة ولا تستقبل مواطنين إلا في موعد محدد مسبقا وذلك من اجل حفض احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين موظفي السفارة والقنصلية وكذلك بين مواطنين مستقبلين.

    أقايف مراسل أذرتاج

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