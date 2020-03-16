"أذربوست" توقف عن استلام طرود البريد الدولية
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
باكو، 16 مارس، أذرتاج
في إطار من جهود منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي الفيروس التاجي (COVID-19) باعتباره وباء عالميًا، تم فرض قيود على النقل الجوي بين العديد من البلدان وتأجيل الرحلات الحالية.
وأفادت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لوكالة أذرتاج أنه لا يمكن تسليم طرود البريد الدولية إلى هذا العنوان المقصود. على ضوء ذلك، سيتم تعليق استلام الطرود البريدية الدولية مؤقتاً اعتباراً من 16 مارس في مكاتب شركة بريد "أذبوست" المساهمة ومراكز خدمة "شبكة".
يتم استلام وإرسال طرود البريد الدولية عن طريق النقل الجوي فقط.
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