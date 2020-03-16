انتهاء فترة العمل الدبلوماسي للسفير الاوزبكي في أذربيجان

باكو، 16 مارس (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف في 16 مارس بالسفير الاوزبكستاني في البلد شيرزاد فيضييف بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان السفير فيضييف اعرب عن شكره على الدعم الذي لاقاه هنا في فترة عمله الدبلوماسي.

أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الحالية للعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون.

قال الوزير محمدياروف ان العلاقات الثنائية تنمو بنجاح.

كما اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسائل الامن الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

أشاد محمدياروف بجهود السفير فيضييف في تطوير العلاقات الثنائية متمنيا له دوام النجاحات في نشاطه المقبل.