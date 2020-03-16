إضراب عمال المناجم في جورجيا
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
تبيليسي، 16 مارس (أذرتاج).
أعلن عمال منجم "دزيدزيغوري" في مدينة تكيبولي بولاية ايميريتي الجورجية الإضراب عن العمل ابتداء من اليوم.
افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان أكثر من 150 عامل أضربوا عن العمل.
يطالب العمال عدم تأخير تسليم رواتبهم وتحسين ظروف العمل.
التقى حاكم مدينة تكيبولي تيمور جوبينيدزه مع العمال ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم. لكن عمال المنجم يواصلون الاضراب معلنين انهم لن يبدأوا العمل ما لم تنفذ شركة "قروزقول" المسئولة مطالبهم.
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