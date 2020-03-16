باكو، 16 مارس (اذرتاج). قرر رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في جميع مطارات البلاد اعتبار من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع اتحاد "يونا" الاخباري. كما قرر رئيس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" ستتكبد خسائر بقيمة نحو 2.25 مليار جنيه ولكن سلامة المواطن أهم كثيرا. وطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، حيث أن الحكومة وفرت كافة السلع على مدى الشهور المقبلة.

AZERTAG.AZ : مصر تعلق الحركة في جميع مطاراتها من الخميس المقبل حتى نهاية مارس

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