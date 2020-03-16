أمريكا: اليوم بدء الاختبارات على مصل ضد فيروس كورونا المستجد
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٧]
باكو، 16 مارس (أذرتاج)
سيبدأ اليوم الإثنين اختبار أول لقاح تجريبي على شخص للوقاية من الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، حسبما أفاد المراسل الخاص لاذرتاج نقلا عن مسئول من إدارة ترمب.
ستجري التجربة في معهد أبحاث "كايزر بيرمانينتي" في سيتل، ذلك بتمويل من معهد الصحة الوطني الأمريكي. ولن تعلن أسماء المشاركين في التجربة الأولى. سيتم تطبيق اللقاح التجربي على 45 شابا متطوعا بالجرعات المختلفة. قال الخبراء ان اللقاح لا يحتوي على فيروس ذاته لذا لا خطر للإصابة به عند تجربته. قال مدير معهد الصحة الوطني الأمريكي الدكتور انتوني فاوجي ان التطبيق الواسع للقاح في حال نجاحه سيستغرق من عام إلى 18 شهراً.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٥٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٢١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٤]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥١]
١٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك