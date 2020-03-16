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    تسجيل 56 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في إستونيا يوم الأحد

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٢١]

    تالين، 16 مارس، آسيمان أسيدوف، أذرتاج

    في إستونيا، تم الكشف عن 56 حالة جديدة لإصابة بفيروس الكورونا خلال يوم واحد. الإجمالي، تم فحص ألف و133 شخصاً في البلاد.

    تفيد أذرتاج استناداً إلى الصحافة المحلية أنه تم تسجيل 171 حالة لإصابة بالفيروس التاجي COVID-19 في البلاد حتى الآن.

    يفاد عن إيلاء الاهتمام الخاص للفئات المعرضة للخطر والعاملين في مجال الصحة والمناطق الحيوية الأخرى كما تؤخذ عينات الدم من المرضى الذين لديهم بالفعل أعراض خفيفة للفيروس.

    في إستونيا، أُغلقت مؤسسات التعليم الثانوي والعالي وحُظر عليها إقامة مناسبات عامة ودخول المواطنين الأجانب إلى البلاد. ستبقى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد في 12 مارس سارية حتى 1 مايو.

     

    AZERTAG.AZ :تسجيل 56 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في إستونيا يوم الأحد
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