تسجيل أول حالة كورونا في أوزبكستان

باكو، 16 مارس (اذرتاج).

تم الكشف عن أول حالة فيروس كورونا في أوزبكستان.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وكالة الرفاهية الصحية والوبائية لجمهورية أوزبكستان.

وقال التقرير "إنه تم الكشف عن فيروس كورونا في مختبر معهد الفيروسات لمواطن أوزبكستاني عاد من فرنسا. ويجري حاليا بحث وبائي وإجراءات وقائية لمنع انتشار العدوى".