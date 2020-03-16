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    إعلان حالة الطوارئ في رومانيا بسبب فيروس كورونا المتجدد

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]

    بوخارست، 16 مارس (اذرتاج).

    أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس حالة الطوارئ في البلد بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المتجدد.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان العائدين من البلدان الموبوءة سيتم وضعهم في الحجر الصحي فورا. الى جانب ذلك، تم تغيير مواعيد دوام العمل في الهيئات الحكومية. اعلن ان الأفضل هو التزام السكان بيوتهم. كما اغلقت المرافق العامة بالكامل او تعمل بنظام خاص.

    AZERTAG.AZ :إعلان حالة الطوارئ في رومانيا بسبب فيروس كورونا المتجدد
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