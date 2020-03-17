البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 17 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027
أورو EUR 1 1.9003
دولار أسترالي AUD 1 1.0407
روبل بلاروس BYN 1 0.7177
ريال برازيلي BRL 1 0.3399
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029
كرون دنماركي DKK 1 0.2543
لاري جورجي GEL 1 0.5557
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.2164
دينار الكويت KWD 1 5.5042
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3922
بيسو المكسيك MXN 1 0.0755
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.096
كرون النرويج NOK 1 0.1666
زلوتي بولندا PLN 1 0.4266
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0232
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3437
دولار سنغافورة SGD 1 1.1974
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747
دولار تايوان TWD 1 0.0562
ليرة تركيا TRY 1 0.2645
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0289
كرون التشيك CZK 1 0.0697
يوان الصين CNY 1 0.243
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0832
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4512
كرون السويد SEK 1 0.1746
فرنك سويسرا CHF 1 1.7933
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.5949
بيسو تشيلي CLP 100 0.1989
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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