باكو، 17 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 17 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027 أورو EUR 1 1.9003 دولار أسترالي AUD 1 1.0407 روبل بلاروس BYN 1 0.7177 ريال برازيلي BRL 1 0.3399 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029 كرون دنماركي DKK 1 0.2543 لاري جورجي GEL 1 0.5557 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.2164 دينار الكويت KWD 1 5.5042 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3922 بيسو المكسيك MXN 1 0.0755 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.1666 زلوتي بولندا PLN 1 0.4266 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0232 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3437 دولار سنغافورة SGD 1 1.1974 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747 دولار تايوان TWD 1 0.0562 ليرة تركيا TRY 1 0.2645 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0289 كرون التشيك CZK 1 0.0697 يوان الصين CNY 1 0.243 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0832 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4512 كرون السويد SEK 1 0.1746 فرنك سويسرا CHF 1 1.7933 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5949 بيسو تشيلي CLP 100 0.1989 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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