  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٤٧]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 17 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027

    أورو EUR 1 1.9003

    دولار أسترالي AUD 1 1.0407

    روبل بلاروس BYN 1 0.7177

    ريال برازيلي BRL 1 0.3399

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029

    كرون دنماركي DKK 1 0.2543

    لاري جورجي GEL 1 0.5557

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.2164

    دينار الكويت KWD 1 5.5042

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3922

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0755

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.096

    كرون النرويج NOK 1 0.1666

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4266

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0232

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3437

    دولار سنغافورة SGD 1 1.1974

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747

    دولار تايوان TWD 1 0.0562

    ليرة تركيا TRY 1 0.2645

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0289

    كرون التشيك CZK 1 0.0697

    يوان الصين CNY 1 0.243

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0832

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4512

    كرون السويد SEK 1 0.1746

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7933

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.5949

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1989

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]
    روسيا تعلق خطوط السكك الحديدية مع أذربيجان بسبب كورونا
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٥‎]
    الناقلة الثانية التي تنقل النفط الأذربيجاني إلى بيلاروس دخلت ميناء أوديسا
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
    "أذربوست" توقف عن استلام طرود البريد الدولية
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:١٣]
    أذربيجان تجري عملية تجارية مع شركائها في 133 دولة خلال يناير
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم