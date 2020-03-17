سفارة أذربيجان في المغرب وتونس وموريتانيا ومالي وغامبيا والبرتغال وسينغال تطلق الخط الساخن
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
الرباط، 17 مارس، أذرتاج
أطلقت سفارة أذربيجان لدى المغرب خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك الأقطار المعتمد عليها في تونس وموريتانيا وغامبيا والبرتغال وسينغال ومالي .
قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +212762743535 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.
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