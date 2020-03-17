سفارة أذربيجان في المغرب وتونس وموريتانيا ومالي وغامبيا والبرتغال وسينغال تطلق الخط الساخن

الرباط، 17 مارس، أذرتاج

أطلقت سفارة أذربيجان لدى المغرب خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك الأقطار المعتمد عليها في تونس وموريتانيا وغامبيا والبرتغال وسينغال ومالي .

قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +212762743535 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.

جعفرلي مراسلة أذرتاج