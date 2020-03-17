الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 23 بئرا ارتوازية لدى 21 منطقة سكنية في برده

باكو، 17 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في السابع عشر من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة برده ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 61ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 23 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 21 منطقة سكنية يقطنها 34320 نسمة بمحافظة برده غرب البلاد.