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    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا الى 93 شخصا

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]

    موسكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا الى 93 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائبة رئيس وزراء الروسية تاتيانا جوليكوفا انه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بالمرض.

    وأشارت غوليكوفا إلى أن 4 مصابين يعتبرون متعافين، فيما لا يزال 79 شخصا في المستشفيات بينهم 57 في حالات طفيفة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا الى 93 شخصا
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