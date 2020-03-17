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    سياسة


    سفارة أذربيجان في مصر تطلق الخط الساخن

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٤]

    القاهرة، 17 مارس، أذرتاج

    أطلقت سفارة أذربيجان لدى مصر خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد.

    قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +201029490486.

    بايراموف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : سفارة أذربيجان في مصر تطلق الخط الساخن
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