سفارة أذربيجان في إسبانيا وأندورا تطلق الخط الساخن

مدريد، 17 مارس، أذرتاج

أطلقت سفارة أذربيجان لدى مملكة إسبانيا خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك في إمارة أندورا .

قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +34673510810 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.

جعفرلي مراسلة أذرتاج