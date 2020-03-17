سفارة أذربيجان في السويد والنرويج وفنلندا تطلق الخط الساخن

ستوكهولم، 17 مارس، أذرتاج

أطلقت سفارة أذربيجان لدى مملكة السويد خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك في مملكة النرويج وجمهورية فنلندا .

قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +46762016957 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.

علييف مراسلة أذرتاج