سفارة أذربيجان في السويد والنرويج وفنلندا تطلق الخط الساخن
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣١]
ستوكهولم، 17 مارس، أذرتاج
أطلقت سفارة أذربيجان لدى مملكة السويد خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك في مملكة النرويج وجمهورية فنلندا .
قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +46762016957 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.
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