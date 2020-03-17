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    سفارة أذربيجان في السويد والنرويج وفنلندا تطلق الخط الساخن

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣١]

    ستوكهولم، 17 مارس، أذرتاج

    أطلقت سفارة أذربيجان لدى مملكة السويد خطا ساخنا لخدمة المواطنين وأبناء الجلدة المقيمين في البلد وكذلك في مملكة النرويج وجمهورية فنلندا .

    قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم على الهاتف +46762016957 علاوة على البريد الإلكتروني [email protected] داعية للمراجعة للتسجيل القنصلي.

    علييف مراسلة أذرتاج

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    سفارة أذربيجان في السويد والنرويج وفنلندا تطلق الخط الساخن سفارة أذربيجان في السويد والنرويج وفنلندا تطلق الخط الساخن