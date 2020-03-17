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    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا الى 47 شخصا

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]

    أنقرة، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد إلى 47 شخصاً، مما دفعها إلى تشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.

    وأكد الوزير تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الفائتة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا الى 47 شخصا
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