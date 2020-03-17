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    إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا في الصين توفي منهم 13

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:١٣]

    بكين، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن 81 الف 117 شخصا توفوا بفيروس كورونا الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3 آلاف و231 شخص في أنحاء البلاد.

    وسجل إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس 13 حالة من الوفيات المذكورة 12 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

    وجرى رصد 21 حالة إصابة جديدة الاثنين ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق.

    ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 81117 حالة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا في الصين توفي منهم 13
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