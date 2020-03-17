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    سياسة


    المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية له في السابع عشر من مارس اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة العامة افتتحتها رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا وعرضت جدول الأعمال.

    ويتضمن جدول الاعمال أربع مسائل وهي مشاريع قانون في تعديلات في المخالفات الإدارية والقانون الجنائي ووقف التفتيش في مجال ريادة الاعمال والحفاظ على المعلومات والمعلوماتية وامن المعلومات.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية
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