المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية له في السابع عشر من مارس اليوم.
أفادت أذرتاج أن الجلسة العامة افتتحتها رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا وعرضت جدول الأعمال.
ويتضمن جدول الاعمال أربع مسائل وهي مشاريع قانون في تعديلات في المخالفات الإدارية والقانون الجنائي ووقف التفتيش في مجال ريادة الاعمال والحفاظ على المعلومات والمعلوماتية وامن المعلومات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٥]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٤٤]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك