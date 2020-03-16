الناقلة الثانية التي تنقل النفط الأذربيجاني إلى بيلاروس دخلت ميناء أوديسا

مينسك، 16 مارس، أذرتاج

وصلت الناقلة الثانية التي تنقل النفط الأذربيجاني إلى بيلاروس إلى ميناء أوديسا ومن المتوقع وصول تجار ناقلة النفط إلى ميناء كلايبيدا غدا.

تقيد أذرتاج أن السكرتير الصحفي لشركة "بينفطخيم" (Belneftexim) ألكسندر تيشنكو صرح بذلك لوكالة BELTA البلاروسية. وقال الكسندر تيشينكو "رست ناقلة النفط الثانية التي تحمل النفط الاذربيجاني امس ميناء يوجني في أوديسا للتفريغ ".

بدأ بالفعل نقل النفط الأذربيجاني من أول ناقلة في اتجاه مصفاة موزيرسك وسيدخل المصنع هذا الأسبوع. وقال المتحدث "من المتوقع وصول تجار ناقلة النفط الأخرى إلى كلايبيدا غدا."

كما أفيد أن شركة SOCAR ستصدر حوالي 250 ألف طن من النفط إلى بيلاروس في مارس. وصلت الأولى من الناقلات الثلاث إلى أوديسا في 12 مارس. وقال رئيس شركة Belneftexim أندريه ريباكوف إن شركة SOCAR قد تصدر مليون طن من النفط إلى بيلاروس بحلول عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وصول أربع ناقلات بيلاروسية أخرى إلى ميناء كلايبيدا في مارس من هذا العام. وصل أول هذه الناقلات إلى ميناء ليتوانيا في 4 مارس.

توقف شراء النفط من أكبر شركات النفط الروسية في 1 يناير لأنه لم يتم التوصل إلى التفاق في السعر. في رأي النائب الأول لرئيس الوزراء ديمتري كروتوي، فإن بيلاروس تعتبر أنه من غير المفيد اقتصاديا ولا معنى لدفع مبالغ سابقة لشركات النفط الروسية. قال رئيس الوزراء سيرجي روماس في 11 مارس أن بيلاروس عرضت مقترحات جديدة لإمدادات النفط من روسيا.

ويبلغ الحجم الإجمالي لإمدادات النفط للمصافي البيلاروسية من مصادر مختلفة في مارس حوالي مليون طن. وقد عملت هذه المصانع بنسبة 50% من طاقتها في يناير وفبراير، وتم تكرير حوالي 1.8 مليون طن من النفط.