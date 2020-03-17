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    وكالة "أسان خدمة" تطلق نظام "إدارة العمل من المنزل"

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    أدخلت الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان تعديلات رئيسية في نظام عملها تنفيذاً لقرارات مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان بخصوص الحالة الراهنة في البلاد.

    وأبلغ قسم العلاقات العامة للوكالة وكالة أذرتاج أن عمل الوكالة ومنظماتها الفرعية ("مركز الابتكار" و"مركز تطوير الحكومة الإلكترونية" و"ABAD") " أخذةً بالاعتبار بصحة الموظفين وتوصيات من منظمة الصحة العالمية" تحقق نظام العمل من المنزل. وهكذا، وتحت رقابة "فريق إدارة الأزمة" التي أنشئت داخل الوكالة، اعتمد "تعليمات نظام العمل من المنزل" وتم تزويد الموظفين بالتعليمات.

    يمكن للموظفين ضمان سير الأعمال كما كان من قبل، باتباع الإرشادات لتسيير العمل من المنزل. هذا النموذج الذي تستخدمه أيضاً الشركات الكبيرة مثل Google وMicrosoft وTwitter وApple وAmazon لتوفير الأمان من لوباء فيروسات التاجية ويضمن العمل الفعال في حالات الأزمات.

    AZERTAG.AZ : وكالة "أسان خدمة" تطلق نظام "إدارة العمل من المنزل"
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