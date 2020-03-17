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    المحكمة العليا ستنظر في التماسات المواطنين عبر الإنترنت

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    ستنظر المحكمة العليا في التماسات المواطنين عبر الإنترنت.

    تفيد أذرتاج أنه جاء في موقع المحكمة العليا على الإنترنت، أنه انطلاقاً من المتطلبات والتوصيات ذات الصلة لمقر العمليات لمجلس الوزراء، يُطلب من المواطنين ما يلي:

    - تقديم الالتماسات الكتابية الموجهة إلى المحكمة العليا بالبريد أو عن طريق موقع [email protected] وكذلك تقديم طلب عبر الإنترنت على عنوان www.supremecourt.gov.az ؛

    - نشر النقض وشكاوى النقض الإضافية وغيرها من الطعون الإجرائية عن طريق البريد ؛

    - إلقاء الطلبات المكتوبة في صندوق البريد ؛

    الملاحظة: يمكن للمواطنين الاتصال بموظفي المكتب للاستفسارات العملية والإجابة على الأسئلة واستلام طلبات المواطنين المتعلقة بالاستقبال.

    هاتف: 4890707 (الأرقام الداخلية: 18115 و18102 و18112 و18104)

    AZERTAG.AZ : المحكمة العليا ستنظر في التماسات المواطنين عبر الإنترنت
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