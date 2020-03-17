روسيا تعلق خطوط السكك الحديدية مع أذربيجان بسبب كورونا

موسكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

ألغت خطوط السكك الحديدية الروسية القطارات إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن خطوط السكك الحديدية الروسية انه تم تعليق خطوط السكك الحديدية الدولية بين روسيا وأذربيجان وأوزبكستان ابتداء من 16 مارس على خلفية فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

جاء في البيان ان شركتي السكك الحديدية الأوزبكية والأذربيجانية ستوقف قطارات الركاب الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بداية من 16 مارس حتى إصدار أمر خاص.

كما علقت روسيا قطارات الركاب إلى دول الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيطاليا ولاتفيا ومنغوليا وجمهورية التشيك وبولندا وفرنسا وألمانيا.